В Ижевске задержан серийный вор сыра

16:33, 14 марта, 2026
Константин Ижболдин
журналист
В Ижевске задержан серийный вор сыра
16:33, 14 марта, 2026
Константин Ижболдин
журналист
49
0
#магазины\n#воровство\n#полиция
Источник фото: ИА "Сусанин"
49
0

Общий ущерб составил свыше 45 000 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские задержали и отправили в следственный изолятор подозреваемого в серии краж продуктов из магазинов. На ведомственном сайте новость сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии

По подозрению в кражах задержан 30-летний неработающий житель столицы республики. Установлена его причастность к семи кражам. Мужчина совершил их с декабря 2025 года по февраль этого года. Общий ущерб составил свыше 45 000 рублей. 

Записи камер видеонаблюдения в торговых точках показали, что злоумышленник заходил в помещение супермаркета, брал с прилавков масло и сыр и прятал их под верхнюю одежду. Затем он для отвода внимания складывал другие продукты в корзину, оплачивал на кассе и спокойно покидал магазин. Похищенные продукты он сбывал незнакомым людям.

 

 

16:33, 14 марта, 2026
Константин Ижболдин
журналист
49
0
#магазины\n#воровство\n#полиция