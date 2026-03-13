Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, подозреваемого в краже «четвёрки». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ранее 34-летний житель Ижевска заявил в полицию о краже машины «ВАЗ-2104». Автомобиль похитили прямо с парковки у дома по улице Саратовской.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний неработающий, ранее судимый ижевчанин.

По версии следствия, мужчина заприметил припаркованный автомобиль, когда проходил мимо. Он легко открыл дверь, дёрнув её за ручку, а чтобы завести машину, замкнул провода. После того как злоумышленник прокатился по Ижевску, он поехал в Кезский район, чтобы сдать машину в пункт приема металлолома. По дороге водитель несколько раз наехал на препятствия, а затем съехал в кювет. В результате он нанёс ущерб на сумму 200 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России («Кража»). С подозреваемого взяли подписку о невыезде, а автомобиль вернули владельцу.