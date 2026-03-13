Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Удмуртии задержали подозреваемого, который похитил машину, но попал на ней в аварию

12:40, 13 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии задержали подозреваемого, который похитил машину, но попал на ней в аварию
12:40, 13 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#угон автомобиля\n#полиция
Источник фото: ИИ
83
0

Мужчина заприметил «ВАЗ» в одном из дворов по улице Саратовской в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали местного жителя, подозреваемого в краже «четвёрки». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ранее 34-летний житель Ижевска заявил в полицию о краже машины «ВАЗ-2104». Автомобиль похитили прямо с парковки у дома по улице Саратовской.

Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний неработающий, ранее судимый ижевчанин.

По версии следствия, мужчина заприметил припаркованный автомобиль, когда проходил мимо. Он легко открыл дверь, дёрнув её за ручку, а чтобы завести машину, замкнул провода. После того как злоумышленник прокатился по Ижевску, он поехал в Кезский район, чтобы сдать машину в пункт приема металлолома. По дороге водитель несколько раз наехал на препятствия, а затем съехал в кювет. В результате он нанёс ущерб на сумму 200 тыс. рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России («Кража»). С подозреваемого взяли подписку о невыезде, а автомобиль вернули владельцу. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

12:40, 13 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#угон автомобиля\n#полиция