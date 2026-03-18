Встретив полицейских, житель Удмуртии взялся за нож и угрожал одному из стражей порядка

14:20, 18 марта, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#Каракулинский район\n#нож\n#угрозы\n#полиция
Источник фото: ИИ
За это ему придётся заплатить 50 тысяч рублей.

Каракулино. Удмуртия. Житель Удмуртии заплатит 50 тысяч рублей за то, что схватился за нож и угрожал полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Мужчина сам вызвал стражей порядка. В ноябре 2025 года он обратился в отдел полиции с заявлением о преступлении. Когда сотрудники приехали, звонивший встретил их претензиями.

Мужчина схватил кухонный нож и направил его на одного из полицейских и угрожал применением насилия.

Завели уголовное дело. Мужчину признали виновным по статье за угрозу насилием в адрес представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Также ему придётся заплатить 50 тыс. рублей.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

