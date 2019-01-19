Крещенские купания отменили в столице Латвии

Связано это с началом ледохода на Даугаве.

Латвия. В Риге отменили крещенские купания в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Об этом со ссылкой на Латвийскую православную церковь (ЛПЦ) сообщил «Взгляд».

В ЛПЦ пояснили, что в связи с неустойчивыми погодными условиями на реке Даугаве начался частичный ледоход между Каменным и Вантовым мостами, который повредил заблаговременно подготовленные конструкции для купания. При этом православный обряд освящения воды состоялся.

«Чин Великого освящения реки Даугавы в праздник Крещения Господня состоится, однако ради безопасности людей в связи с форс-мажорными обстоятельствами Крещенские окунания в Риге отменены», - отметили в ЛПЦ.