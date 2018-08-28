Антимигранские митинги в Германии привели к столкновениям

Несколько человек госпитализированы.

Хемниц. Германия. Участники митингов против мигрантов в немецком городе Хемниц устроили беспорядки. Как пишут «Известия», несколько радикалов госпитализированы.

Началось все с убийства 35-летнего немца. В совершении преступления подозревают 22-летнего иракца и 23-летнего сирийца. Между мужчинами произошел конфликт, после чего немца ударили ножом, он скончался в тот же день.

Произошедшее послужило поводом для жителей Германии выйти на улицы с антимигранскими лозунгами 27 августа. В митингах приняли участие 2 тыс. человек. Представители «правых» взглядов скандировали лозунги и угрожали приезжим. В ход были пущены петарды и другие предметы, которыми кидались протестующие. Полиция была вынуждена применить водомет.