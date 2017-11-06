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      Видео схватки бесстрашного скунса с горным львом набирает популярность в сети

      13:59, 06 ноября, 2017
      Ксения Чернова
      13:59, 06 ноября, 2017
      Ксения Чернова
      175
      0
      #интернет\n#общество\n#животные\n#видео\n#Канада
      Фото: Wikimedia Commons
      175
      0

      Маленький зверек обратил в бегство кугуара.

      Калгари. Канада. Видео схватки бесстрашного скунса с горным львом набирает популярность в сети. Как пишет Мир24, ролик сняли в окрестностях канадского города Калгари.

      На кадрах, сделанных из салона авто, видно, как скунс идет по дороге. В этот момент на него пытается напасть горный лев. Однако маленький зверек отважно бросается на хищника и обращает его в бегство.

      Cougar video

      For licensing, please contact licensing@viralhog.com


      Скунс начинает преследовать кугуара и в итоге загоняет его обратно в кусты.

      13:59, 06 ноября, 2017
      Ксения Чернова
      175
      0
      #интернет\n#общество\n#животные\n#видео\n#Канада

       

       

       

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