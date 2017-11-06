Маленький зверек обратил в бегство кугуара.

Калгари. Канада. Видео схватки бесстрашного скунса с горным львом набирает популярность в сети. Как пишет Мир24, ролик сняли в окрестностях канадского города Калгари.

На кадрах, сделанных из салона авто, видно, как скунс идет по дороге. В этот момент на него пытается напасть горный лев. Однако маленький зверек отважно бросается на хищника и обращает его в бегство.

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Скунс начинает преследовать кугуара и в итоге загоняет его обратно в кусты.