«Российский художник» заперся в прозрачной коробке у музея в Нью-Йорке

За свою выходку 41-летний Федор Павлов предстанет перед судом 5 июня.

Нью-Йорк. США. Полиция арестовала 41-летнего Федора Павлова, называющего себя «российским художником», после того, как он заперся в прозрачном ящике рядом с Музеем искусств Метрополитен в Нью-Йорке. К музею его доставили два помощника, сообщает The New York Daily News.

Полицейские потребовали, чтобы Павлов покинул ящик, но он отказался это делать. Затем правоохранительные органы накинули на коробку белую ткань и вынесли ее.

Известно, что это уже не первая «голая» выходка «российского художника». Подобное он уже проделывал в Сан-Паулу в прошлом году.

Во вторник, 2 мая, полиция отпустила Федора Павлова, но 5 июня он должен явиться в суд.