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      «Российский художник» заперся в прозрачной коробке у музея в Нью-Йорке

      11:55, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      11:55, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      134
      0
      #общество\n#музей\n#Нью-Йорк\n#охрана\n#происшествие
      Фото: vimeo.com / кадр из видео
      134
      0

      За свою выходку 41-летний Федор Павлов предстанет перед судом 5 июня.

      Нью-Йорк. США. Полиция арестовала 41-летнего Федора Павлова, называющего себя «российским художником», после того, как он заперся в прозрачном ящике рядом с Музеем искусств Метрополитен в Нью-Йорке. К музею его доставили два помощника, сообщает The New York Daily News.

      Полицейские потребовали, чтобы Павлов покинул ящик, но он отказался это делать. Затем правоохранительные органы накинули на коробку белую ткань и вынесли ее.

      Известно, что это уже не первая «голая» выходка «российского художника». Подобное он уже проделывал в Сан-Паулу в прошлом году.

      Во вторник, 2 мая, полиция отпустила Федора Павлова, но 5 июня он должен явиться в суд.

      Fyodor Pavlov-Andreevich at MET GALA 2017 _ video by Lavoisier Clemente

      artist's website http://fyodorpavlovandreevich.com/ artist's instagram https://www.instagram.com/fyodorpavlovandreevich/?hl=en artist's facebook https://www.facebook.com/fyodor.pavlovandreevich for any urgent inquiries please contact ashpilko@fyodorpavlovandreevich.com

      11:55, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      134
      0
      #общество\n#музей\n#Нью-Йорк\n#охрана\n#происшествие
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