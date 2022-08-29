Власти Великобритании официально признали свое владение Гибралтар городом

Гибралтар. Великобритания. Гибралтар после 300 лет пребывания в составе Соединенного Королевства наконец-то получил официальный статус британского города. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Guardian.

Наделение заморской территории правами муниципалитета произошло по случаю платинового юбилея царствования Елизаветы II.

Гибралтар расположен на юге Пиренейского полуострова возле одноименного пролива. Это большая скала с песчаным перешейком, который соединяет ее с материком. Население составляет примерно 30 тыс. человек, они являются подданными Соединенного Королевства. В состав Великобритании Гибралтар вошел в 1713 году по итогам Войны за испанское наследство. В 1842 году городу уже присваивали соответствующий статус, но из-за ошибок в юридическом оформлении акта решение было отменено. Сейчас в Гибралтаре расположена военно-морская база НАТО, контролирующая выход из Средиземного моря.

Отметим, Испания не признает британское владычество над Гибралтаром и не раз пыталась вернуть себе эту территорию. В 2002 году в регионе проводился референдум по вопросу, не желают ли жители перейти под «совместный суверенитет» Лондона и Мадрида. Однако подавляющее большинство проголосовавших (почти 99%) предпочло остаться британскими поддаными. При этом на референдуме 2016 года 96% гибралтарцев не поддержали Brexit.