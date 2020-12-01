Победу Байдена зафиксировали в последнем ключевом штате

ЦИК Висконсина подтвердил победу кандидата от Демократической партии.



Мэдисон. США. По итогам пересчета голосов, кандидат от Демократической партии Джо Байден признан победителем выборов президента США в Висконсине. Об этом заявил председатель избиркома штата Энн Джейкобс, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что избирательный штаб Дональда Трампа потратил 3 млн долларов на пересчет голосов в округах Милуоки и Дейн, включая столицу штата город Мэдисон, однако это не помогло. Перевес Байдена в результате только усилился.

Висконсин - последний из ключевых штатов, победа в которых была необходима Байдену для лидерства на выборах в целом по стране. Также кандидат от демократов признан победителем во всех других ключевых штатах – Аризоне, Пенсильвании, Мичигане, Неваде и Джорджии.

Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября, но в связи с участием многих американцев в выборах по почте подсчет голосов затянулся. По предварительным данным, лидировал Байден, он уже объявил себя победителем, его поздравили с избранием лидеры ряда стран.

Дональд Трамп пытается оспорить результаты выборов и заявляет о фальсификациях. Также ему удалось добиться пересчета голосов в нескольких штатах.