ООН потребовала от Украины открыть границу с Донбассом

В марте въезд в страну из ДНР и ЛНР полностью запретили из-за коронавируса.



Киев. Украина. Линию разграничения между Украиной и республиками Донбасса следует открыть. Об этом заявил представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу, сообщает Лента.ру со ссылкой на Deutsche Welle.

Пабло Матеу отметил, что после закрытия границы в середине марта из-за пандемии COVID-19, многие жители ДНР и ЛНР потеряли возможность получать пенсии и покупать продукты. По его словам, из-за введения карантина количество населенных пунктов, не имеющих транспортного сообщения с внешним миром, выросло почти вдвое, сейчас их насчитывается 71. Примерно в 50 поселках нет ни медпункта, ни продовольственного магазина.

Кроме того, Матеу призвал открыть границу для граждан, которые «застряли» по ту или иную ее сторону.