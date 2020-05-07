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ООН потребовала от Украины открыть границу с Донбассом

11:24, 07 мая, 2020
Евгений Кандаков
ООН потребовала от Украины открыть границу с Донбассом
11:24, 07 мая, 2020
Евгений Кандаков
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#пенсии\n#Украина\n#ООН\n#продукты\n#граница\n#ДНР\n#ЛНР\n#Донбасс\n#карантин\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
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В марте въезд в страну из ДНР и ЛНР полностью запретили из-за коронавируса.

Киев. Украина. Линию разграничения между Украиной и республиками Донбасса следует открыть. Об этом заявил представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу, сообщает Лента.ру со ссылкой на Deutsche Welle.

Пабло Матеу отметил, что после закрытия границы в середине марта из-за пандемии COVID-19, многие жители ДНР и ЛНР потеряли возможность получать пенсии и покупать продукты. По его словам, из-за введения карантина количество населенных пунктов, не имеющих транспортного сообщения с внешним миром, выросло почти вдвое, сейчас их насчитывается 71. Примерно в 50 поселках нет ни медпункта, ни продовольственного магазина.

Кроме того, Матеу призвал открыть границу для граждан, которые «застряли» по ту или иную ее сторону.

11:24, 07 мая, 2020
Евгений Кандаков
160
0
#пенсии\n#Украина\n#ООН\n#продукты\n#граница\n#ДНР\n#ЛНР\n#Донбасс\n#карантин\n#коронавирус

 

 

 


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