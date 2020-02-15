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Киев отверг «12 шагов к миру в Донбассе»

11:01, 15 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Киев отверг «12 шагов к миру в Донбассе»
11:01, 15 февраля, 2020
Евгений Кандаков
71
0
#Украина\n#война\n#конфликт\n#ДНР\n#ЛНР\n#Донбасс
Фото: pixabay.com
71
0

Разработчиками документа выступили бывшие дипломаты, военные, чиновники России, Украины и западных стран.

Киев. Украина. В МИД Украины не приняли план «12 шагов по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе». Как заявила пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко, документ является частной инициативой политиков и экспертов, и не соответствует официальной позиции Киева, пишет «Коммерсантъ».

Также в украинском ведомстве отказались признать разработанный проект официальным документом конференции по безопасности, прошедшей в Мюнхене. Текст документа был удален с официального сайта мероприятия.

План по урегулированию конфликта в Донбассе был представлен 14 февраля Российским советом по международным делам. Разработчиками выступили бывшие дипломаты, военные, чиновники России, Украины и западных стран.

В документе «12 шагов к миру в Донбассе» было, в частности, предложено восстановить Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Вторым шагом планировалось установить диалог «нормандской четверки» по кризисному урегулированию на военном уровне. Третьим пунктом плана было улучшить беспрепятственный доступ и свободу передвижения в зоне конфликта. Также предлагалось найти пропавших без вести, разработать и реализовать инициативы по разминированию, ускорить экономическое восстановление Донбасса, изучить возможность создания зон свободной торговли, запустить новый национальный диалог по проблемам идентичности и ряд других инициатив.

11:01, 15 февраля, 2020
Евгений Кандаков
71
0
#Украина\n#война\n#конфликт\n#ДНР\n#ЛНР\n#Донбасс

 

 

 


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