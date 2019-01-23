Протестующие венесуэльцы сожгли статую бывшего президента Чавеса

В стране проходят антиправительственные марши.

Сан-Феликс. Венесуэла. В венесуэльском городе Сан-Феликс протестующие сожгли статую бывшего президента страны Уго Чавеса. Об этом пишет RT.

Антиправительственные марши прошли в Венесуэле в ночь на 23 января. В ходе протестов погиб один человек.

Митинги продолжатся и днем. В среду на улицы выйдет как оппозиция, так и сторонники нынешней власти.

Венесуэлы Уго Чавес умер в 2013 году. Статую возвели в прошлом году в очередную годовщину со дня рождения «команданте».