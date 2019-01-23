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Протестующие венесуэльцы сожгли статую бывшего президента Чавеса

10:10, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
10:10, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
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#Правительство\n#общество\n#Венесуэла\n#митинг\n#президент\n#беспорядки
Фото: @ElNacionalWeb
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В стране проходят антиправительственные марши.

Сан-Феликс. Венесуэла. В венесуэльском городе Сан-Феликс протестующие сожгли статую бывшего президента страны Уго Чавеса.  Об этом пишет RT.

Антиправительственные марши прошли в Венесуэле в ночь на 23 января. В ходе протестов погиб один человек.

Митинги продолжатся и днем. В среду на улицы выйдет как оппозиция, так и сторонники нынешней власти.

Венесуэлы Уго Чавес умер в 2013 году. Статую возвели в прошлом году в очередную годовщину со дня рождения «команданте».

 

10:10, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
26
0
#Правительство\n#общество\n#Венесуэла\n#митинг\n#президент\n#беспорядки

 

 

 


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