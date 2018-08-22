В Аргентине сожгли найденные в посольстве России почти 400 кг кокаина

На мероприятии присутствовал российский посол Дмитрий Феоктистов.

Аргентина. В Аргентине сожгли найденные в российском посольстве почти 400 килограммов кокаина. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в стране Южной Америки.

В мероприятии принял участие представитель России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Напомним, что наркотики были изъяты во время спецоперации двух стран.

Сожжение прошло в крематории на кладбище Чакарита.

Также в мероприятии приняли участие министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, глава жандармерии Херардо Отеро и другие представители правоохранительных и силовых ведомств страны.