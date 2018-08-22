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В Аргентине сожгли найденные в посольстве России почти 400 кг кокаина

12:00, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
12:00, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#наркотики\n#Россия\n#Аргентина\n#посольство
Фото: Посольство РФ в Аргентине
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На мероприятии присутствовал российский посол Дмитрий Феоктистов.

Аргентина. В Аргентине сожгли найденные в российском посольстве почти 400 килограммов кокаина. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в стране Южной Америки.

В мероприятии принял участие представитель России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

Напомним, что наркотики были изъяты во время спецоперации двух стран.

Сожжение прошло в крематории на кладбище Чакарита.

Также в мероприятии приняли участие министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, глава жандармерии Херардо Отеро и другие представители правоохранительных и силовых ведомств страны.

12:00, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
193
0
#наркотики\n#Россия\n#Аргентина\n#посольство

 

 

 


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