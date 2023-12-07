Двух сотрудников посольства США заподозрили в шпионаже в Испании

Мадрид. Испания. Американские дипломаты занимались в Испании шпионской деятельностью и подкупом агентов Национального разведывательного центра (CNI). Двое сотрудников посольства США высланы из королевства, пишет Газета.ру со ссылкой на El Pais.

Чтобы получить разъяснения по этому поводу, министр обороны Испании Маргарита Роблес вызвала посла Соединенных Штатов Джулиссу Рейносо. Свою обеспокоенность главе американской дипмиссии высказал также министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

Сообщается, что двое агентов CNI находятся под следствием по обвинению в госизмене. Их подозревают в несанкционированном доступе к секретной информации. При этом один из офицеров за деньги передавал тайные сведения представителям США.

Американский посол заявила, что не знала о тайной деятельности своих подчиненных. Кроме того, она оправдалась тем, что свои задания агенты получили не в период президентства Джо Байдена.