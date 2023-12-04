Американского дипломата обвинили в госизмене в интересах Кубы

Майами. США. Бывший посол США в Боливии Мануэль Роча сядет на скамью подсудимых по обвинению в шпионаже. По версии американских правоохранительных органов, он тайно сотрудничал с властями Кубы, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Associated Press.

Как рассказали источники агентства, экс-дипломата задержали 2 декабря в Майами. Минюст США обвиняет его в продвижении интересов кубинского правительства.

Подробностей о том, какие именно услуги оказывал Гаване Мануэль Роча, не приводится. Возможно, детали уголовного дела станут известны после заседания суда, которое пройдет 4 декабря.