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Американского дипломата обвинили в госизмене в интересах Кубы

10:53, 04 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Американского дипломата обвинили в госизмене в интересах Кубы
10:53, 04 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
85
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#США\n#Боливия\n#Куба\n#дипломат\n#посольство\n#задержание\n#суд\n#госизмена\n#шпионаж
Фото: pxhere.com
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Бывшего посла США в Боливии арестовали в Майами.

Майами. США. Бывший посол США в Боливии Мануэль Роча сядет на скамью подсудимых по обвинению в шпионаже. По версии американских правоохранительных органов, он тайно сотрудничал с властями Кубы, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Associated Press.

Как рассказали источники агентства, экс-дипломата задержали 2 декабря в Майами. Минюст США обвиняет его в продвижении интересов кубинского правительства. 

Подробностей о том, какие именно услуги оказывал Гаване Мануэль Роча, не приводится. Возможно, детали уголовного дела станут известны после заседания суда, которое пройдет 4 декабря.

10:53, 04 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
85
0
#США\n#Боливия\n#Куба\n#дипломат\n#посольство\n#задержание\n#суд\n#госизмена\n#шпионаж