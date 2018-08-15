Власти Дании одобрили строительство забора вдоль немецкой границы

Его стоимость оценивается в 11 млн евро.

Дания. Власти Дании окончательно одобрили строительство забора вдоль границы с Германией. Об этом пишут RT с ссылкой на Deutsche Welle.

По мнению руководителей страны, ограждение необходимо для того, чтобы кабаны, зараженные африканской чумой, не бегали на датскую землю и не заражали фермерских свиней.

Забор протянется вдоль границы, начинаясь от Ваттового моря на западе и кончаясь возле фьорда Фленсбург на востоке. Стоимость строительства оценивается в 11 млн евро. Ограждение будет готово в конце 2019 года.