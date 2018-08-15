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Власти Дании одобрили строительство забора вдоль немецкой границы

10:10, 15 августа, 2018
Дарья Снидкова
10:10, 15 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#здоровье\n#животные\n#Германия\n#ограждение\n#заболевание\n#Дания
Фото: pxhere.com
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Его стоимость оценивается в 11 млн евро.

Дания. Власти Дании окончательно одобрили строительство забора вдоль границы с Германией. Об этом пишут RT с ссылкой на Deutsche Welle.

По мнению руководителей страны, ограждение необходимо для того, чтобы кабаны, зараженные африканской чумой, не бегали на датскую землю и не заражали фермерских свиней.  

Забор протянется вдоль границы, начинаясь от Ваттового моря на западе и кончаясь возле фьорда Фленсбург на востоке. Стоимость строительства оценивается в 11 млн евро. Ограждение будет готово в конце 2019 года.

10:10, 15 августа, 2018
Дарья Снидкова
313
0
#здоровье\n#животные\n#Германия\n#ограждение\n#заболевание\n#Дания

 

 

 


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