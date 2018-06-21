СМИ: Ким Чен Ын пообещал уничтожить северокорейский ракетный полигон Сохэ

На его территории КНДР проводили испытания двигателей для баллистических ракет большей дальности.

Пхеньян. КНДР. Ким Чен Ын пообещал уничтожить ракетный полигон Сохэ. Как рассказал Reuters близкий к ситуации источник, договоренность о ликвидации объекта была достигнута между главой КНРД и американским президентом Дональдом Трампом.

По его словам, политики обсудили ситуацию вокруг Сохе во время встречи в Сингапуре в середине июня. «Председатель Ким пообещал, что Северная Корея вскоре уничтожит испытательный полигон ракетных двигателей», - сообщил собеседник издания.

Пока информация Reuters официально не подтверждена. На данный момент Пхеньян не опубликовал заявление о том, будет ли Сохе в действительности уничтожен.

Напомним, северокорейский ракетный полигон располагается на западе страны. На его территории КНДР проводили испытания жидкостных двигателей для баллистических ракет большей дальности.

При этом незадолго до встречи между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом Пхеньян уничтожил единственный полигон для испытаний ядерного оружия. В середине мая Северная Корея ликвидировала шахты и наземные постройки Пхунгери.