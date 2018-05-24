В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

Испытания оружия на территории Пухнгери Пхеньян проводил на протяжении 12 лет.

Кильджу. КНДР. Единственный полигон для испытаний ядерного оружия ликвидировали в Северной Корее. Как сообщает РТ, демонтаж зданий прошел в четверг 24 мая.

Освещали это событие журналисты из других стран. Так, по приглашению Пхеньяна в страну приехали корреспонденты различных изданий из России, США, Великобритании, Китая и Южной Кореи.

В их присутствии северокорейские военные посредством взрывов уничтожили объекты ядерного полигона. В том числе, три действующие шахты и наземные постройки.

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Отмечается, что испытания оружия на территории Пухнгери Пхеньян проводил на протяжении 12 лет. Впервые активность на территории полигона была замечена в 2006 году. Однако в конце апреля 2018 года после корейского саммита лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал закрыть, а затем и демонтировать Пхунгери.