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В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

15:35, 24 мая, 2018
Александра Бобрович
15:35, 24 мая, 2018
Александра Бобрович
731
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#оружие\n#ядерное оружие\n#журналисты\n#КНДР\n#военные\n#полигон
Фото: vk.com
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Испытания оружия на территории Пухнгери Пхеньян проводил на протяжении 12 лет.

Кильджу. КНДР. Единственный полигон для испытаний ядерного оружия ликвидировали в Северной Корее. Как сообщает РТ, демонтаж зданий прошел в четверг 24 мая.  

Освещали это событие журналисты из других стран. Так, по приглашению Пхеньяна в страну приехали корреспонденты различных изданий из России, США, Великобритании, Китая и Южной Кореи.  

В их присутствии северокорейские военные посредством взрывов уничтожили объекты ядерного полигона. В том числе, три действующие шахты и наземные постройки.  

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Отмечается, что испытания оружия на территории Пухнгери Пхеньян проводил на протяжении 12 лет. Впервые активность на территории полигона была замечена в 2006 году. Однако в конце апреля 2018 года после корейского саммита лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал закрыть, а затем и демонтировать Пхунгери.

15:35, 24 мая, 2018
Александра Бобрович
731
0
#оружие\n#ядерное оружие\n#журналисты\n#КНДР\n#военные\n#полигон

 

 

 


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