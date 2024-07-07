Жители Барселоны устроили митинг для ограничения массового туризма

Барселона. Испания. В Барселоне в митинге против массового туризма приняли участие почти 2800 жителей. Об этом пишет «МИР 24» со ссылкой на издание «Catalan News».

На митинг вышли более 140 организаций, в том числе районные ассоциации, общественные движения, экологи и активисты. Горожане скандировали: «Хватит, давайте ограничим туризм!». Они заявляют, что из-за массового наплыва туристов усугубляется социальное неравенство, появляются проблемы с доступным жильем, а также все это провоцирует экологический кризис.

Отмечается, что мэр Барселоны Жауме Коллбони обещал сократить количество мест для ночевки туристов в городе. Но протестующие утверждают, что он планирует добавит 5 тыс. номеров в отелях города и 15 тыс. в столичном регионе.