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Жители Барселоны устроили митинг для ограничения массового туризма

13:15, 07 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Барселоны устроили митинг для ограничения массового туризма
13:15, 07 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Барселона\n#жители\n#митинг\n#туризм
Фото: elements.envato.com (Rido81)
29
0

Они считают, что обилие туристов провоцирует экологический кризис.

Барселона. Испания. В Барселоне в митинге против массового туризма приняли участие почти 2800 жителей. Об этом пишет «МИР 24» со ссылкой на издание «Catalan News». 

На митинг вышли более 140 организаций, в том числе районные ассоциации, общественные движения, экологи и активисты. Горожане скандировали: «Хватит, давайте ограничим туризм!». Они заявляют, что из-за массового наплыва туристов усугубляется социальное неравенство, появляются проблемы с доступным жильем, а также все это провоцирует экологический кризис. 

Отмечается, что мэр Барселоны Жауме Коллбони обещал сократить количество мест для ночевки туристов в городе. Но протестующие утверждают, что он планирует добавит 5 тыс. номеров в отелях города и 15 тыс. в столичном регионе. 

13:15, 07 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Барселона\n#жители\n#митинг\n#туризм