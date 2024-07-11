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Школьники из Удмуртии вернулись с турслета в Беларуси с наградами

15:30, 11 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Школьники из Удмуртии вернулись с турслета в Беларуси с наградами
15:30, 11 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
64
0
#Удмуртия\n#школьники\n#туризм\n#Беларусь
Фото: Министерство образования и науки Удмуртии
64
0

Участники шесть дней жили в лагере.

Минск. Беларусь. Удмуртские школьники привезли на родину награды с 17-го Туристского слета учащихся в Беларуси. Об этом сообщает министерство образования и науки Удмуртии.

Ребята на протяжении шести дней жили в полевом лагере, соревновались в ориентировании, туристско-прикладном многоборье и творческих конкурсах.

По результатам слета команда Удмуртии стала одной из лучших в конкурсе «Туристские навыки» и заняла призовые места. Школьники завоевали второе место в дисциплине «Командная короткая дистанция» и два третьих места в дисциплинах «Личная короткая дистанция» и личном зачете по спортивному ориентированию.

15:30, 11 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
64
0
#Удмуртия\n#школьники\n#туризм\n#Беларусь