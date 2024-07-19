Чемпионат по огуречному хрусту проведут в Кировской области

Истобенск. Кировская область. Власти Кировской области анонсировали проведение первого в мире чемпионата по огуречному хрусту. Он пройдет 27 июля в рамках ежегодного фестиваля «Истобенский огурец» (6+), сообщает пресс-служба правительства региона.

Село Истобенск Оричевского района Кировской области издавна славится своими солеными огурцами. Их заготовкой занимаются целые династии местных умельцев. Овощи засаливают по старинным рецептам в деревянных бочках, которые затем хранятся в речной воде. Аромат и вкус продукции – непередаваемые. Урожай находит сбыт на Урале и в северных регионах.

Фестиваль огурцов проводится в селе не первый год. Нынче решено дополнить программу необычными соревнованиями – по огуречному хрусту. По словам организаторов, звук при откусывании истобенского огурца участником будет записываться в цифровом виде измерительным микрофоном. 16 самых громких участников выйдут в финал, в котором определится главный победитель.

На чемпионат подали заявки представители не только России, но и других стран: Бангладеша, Гаити, Ганы, Египта, Индии, Китая, Сенегала, Сирии, Судана, Таджикистана и Узбекистана.