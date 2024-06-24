Ижевск. Удмуртия. К летнему туристическому сезону Почта России выпустила открытку с видом Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

На открытке — надпись «С наилучшими пожеланиями из Удмуртской Республики!» с живописным видом Сарапула и реки Камы. Открытка уже вышла в почтовое обращение.

Фотографию для открытки предоставило Агентство по туризму УР. Автор снимка — сарапульский фотограф Сергей Килин. Открытка выполнена в технике акварель.

«Мы рады, что продолжаем наш совместный проект с Агентством по туризму по выпуску туристических открыток. Летнюю серию мы посвятили Сарапулу, городу, который является центром туристического притяжения республики. Надеюсь, что новые видовые открытки станут хорошим поводом вспомнить традицию делиться впечатлениями из путешествий с близкими и родными, отправляя им рукописные послания, и многие гости старинного купеческого города воспользуются такой возможностью», — отметила директор регионального управления Почты России Анастасия Киселёва.

Приобрести почтовую карточку можно в крупных почтовых отделениях Ижевска и Сарапула. Открытка содержит знак почтовой оплаты — литеру B — отправить её по России можно без конверта и дополнительных марок. Тираж карточки — 1 500 экземпляров.

«Мы совместно с руководством Почты России не случайно выбрали именно такой сарапульский пейзаж — с Камой и туристическим теплоходом. Речной туризм в Удмуртии переживает взлёт, в прошлом году Сарапул принял 157 круизных теплоходов, в 2024 году запланировано более 160 швартовок туристических лайнеров», — прокомментировала руководитель Агентства по туризму Удмуртской Республики Юлия Бадаш.

Отметим, что первая маркированная открытка из этой серии была посвящена 260-летию Ижевска. На ней изображён один из символов города — Свято-Михайловский собор, а также часть набережной Ижевского пруда. В 2024 году вышла открытка с красивым пейзажем Зуевых Ключей — одной из природных достопримечательностей и туристических жемчужин Удмуртии.