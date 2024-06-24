Жителям Удмуртии посоветовали временно воздержаться от поездок в Дагестан

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии посоветовали воздержаться от поездок в Дагестан до стабилизации ситуации, а тем, кто уже находится в южной республике, соблюдать меры предосторожности. Как сообщает Агентство по туризму УР, с такой рекомендацией выступил Российской союз туриндустрии.

Также сообщается, что Минэкономразвития РФ в связи с ракетной атакой на Севастополь 23 июня рекомендует туроператорам и другим участникам туристического рынка не применять штрафные санкции при отмене туров в Севастополь и Республику Крым.

Напомним, 23 июня Севастополь подвергся ракетной атаке, а в Дагестане произошла серия терактов.