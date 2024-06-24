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Жителям Удмуртии посоветовали временно воздержаться от поездок в Дагестан

12:20, 24 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителям Удмуртии посоветовали временно воздержаться от поездок в Дагестан
12:20, 24 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
211
0
#Удмуртия\n#Дагестан\n#Севастополь\n#Крым\n#туризм
Фото: unsplash.com (Jose Aragones)
211
0

Туроператорам рекомендовали не применять штрафы при отмене туров в Крым и Севастополь.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии посоветовали воздержаться от поездок в Дагестан до стабилизации ситуации, а тем, кто уже находится в южной республике, соблюдать меры предосторожности. Как сообщает Агентство по туризму УР, с такой рекомендацией выступил Российской союз туриндустрии.

Также сообщается, что Минэкономразвития РФ в связи с ракетной атакой на Севастополь 23 июня рекомендует туроператорам и другим участникам туристического рынка не применять штрафные санкции при отмене туров в Севастополь и Республику Крым.

Напомним, 23 июня Севастополь подвергся ракетной атаке, а в Дагестане произошла серия терактов. 

12:20, 24 июня, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
211
0
#Удмуртия\n#Дагестан\n#Севастополь\n#Крым\n#туризм