Депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова представила законопроект о сельском туризме

Москва. Депутат Госдумы России от Удмуртии Лариса Буранова на заседании палаты представила законопроект о правовом регулировании сельского туризма. Об этом парламентарий рассказала в соцсетях.

«Законопроектом предлагается расширить понятие «сельский туризм», включив всю деятельность в сфере туризма на сельских территориях. Развитие сельского туризма — новый импульс не только к развитию внутреннего туризма на селе, повышению доходности бизнеса и занятости населения, но это и всестороннее, комплексное развитие таких территорий за счёт создания различных точек притяжения», — отметила Лариса Буранова.

Она также поблагодарила коллег за поддержку (389 за, 3 воздержалось) и заверила, что все комментарии и предложения будут учтены при подготовке законопроекта ко второму чтению.