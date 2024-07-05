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Депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова представила законопроект о сельском туризме

11:20, 05 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова представила законопроект о сельском туризме
11:20, 05 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
151
0
#Удмуртия\n#Госдума России\n#Лариса Буранова\n#туризм
Фото: пресс-служба ГД РФ
151
0

Палата приняла документ в первом чтении.

Москва. Депутат Госдумы России от Удмуртии Лариса Буранова на заседании палаты представила законопроект о правовом регулировании сельского туризма. Об этом парламентарий рассказала в соцсетях.

«Законопроектом предлагается расширить понятие «сельский туризм», включив всю деятельность в сфере туризма на сельских территориях. Развитие сельского туризма — новый импульс не только к развитию внутреннего туризма на селе, повышению доходности бизнеса и занятости населения, но это и всестороннее, комплексное развитие таких территорий за счёт создания различных точек притяжения», — отметила Лариса Буранова.

Она также поблагодарила коллег за поддержку (389 за, 3 воздержалось) и заверила, что все комментарии и предложения будут учтены при подготовке законопроекта ко второму чтению.

11:20, 05 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
151
0
#Удмуртия\n#Госдума России\n#Лариса Буранова\n#туризм