Туристы стали оставлять в Удмуртии больше денег

Ижевск. Удмуртия. Развитие туристической инфраструктуры и повышение привлекательности Удмуртии для отдыха и познавательных путешествий остается одной из приоритетных задач власти и бизнеса республики. Это подчеркнула на встрече с представителями СМИ первый заместитель председателя правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

Как одним из ключевых показателей развития индустрии гостеприимства Ольга Викторовна назвала суммы, которые тратят на отдых и развлечения туристы, приезжающие в Удмуртию. Если год назад средний чек туриста составлял 5 тыс. рублей, в 2024 году готовность трат за пребывание в Родниковом крае выросла до 6 тыс. рублей.

Правда, время, затраченное туристами на ознакомление с достопримечательностями Удмуртии, пока невелико. По итогам прошлого года среднее пребывание путешественников в республике составило одни сутки. Отметим, за 2023 год Удмуртию посетили 1,2 млн туристов.

«В этом направлении нам есть куда стремиться и мы над этим работаем», — прокомментировала Ольга Абрамова.

Важным шагом в развитии туристической отрасли в сезон отпусков может стать налаживание регулярного водного сообщения Удмуртии с соседними регионами по реке Каме. Напомним, в сентябре 2023 года впервые за 20 лет на пристань Сарапула причалило пассажирское судно на подводных крыльях «Метеор», прибывшее из Казани. 18 и 19 июля будут осуществлены первые регулярные рейсы этих комфортабельных речных лайнеров по маршруту «Казань-Сарапул» (0+) и в обратном направлении.