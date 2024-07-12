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В 2024 году путешествия на туристических поездах стали популярнее в Удмуртии 

16:40, 12 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В 2024 году путешествия на туристических поездах стали популярнее в Удмуртии 
16:40, 12 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
125
0
#Удмуртия\n#Татарстан\n#поезда\n#туризм
Фото: unsplash.com (Kostas Tapakarakis)
125
0

В Удмуртии и Татарстане на таких поездах прокатились почти семь тысяч человек.

Ижевск. Удмуртия. За полгода количество туристов на пригородных поездах в Удмуртии и Татарстане увеличилось в два раза по сравнению с первым полугодием 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Всего в республиках услугами туристических поездов воспользовались почти 6,8 тыс. человек.

Так, например, в рамках развития туризма был создан железнодорожный тур из Ижевска в Набережные Челны с экскурсиями по заводам «КАМАЗа».

16:40, 12 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
125
0
#Удмуртия\n#Татарстан\n#поезда\n#туризм