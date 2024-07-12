В 2024 году путешествия на туристических поездах стали популярнее в Удмуртии 

В Удмуртии и Татарстане на таких поездах прокатились почти семь тысяч человек.
Ижевск. Удмуртия. За полгода количество туристов на пригородных поездах в Удмуртии и Татарстане увеличилось в два раза по сравнению с первым полугодием 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
Всего в республиках услугами туристических поездов воспользовались почти 6,8 тыс. человек.
Так, например, в рамках развития туризма был создан железнодорожный тур из Ижевска в Набережные Челны с экскурсиями по заводам «КАМАЗа».