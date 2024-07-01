Туристы из Ижевска оказались заблокированы на песчаной косе в результате подъёма воды в реке Юрюзань

Усть-Катав. Челябинск. В Челябинской области из-за дождей вышла из берегов река Юрюзань. В зону затопления попали группы туристов, в том числе из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области.

Вечером 29 июня спасатели осмотрели берега реки, предупредив зарегистрированные и незарегистрированные группы туристов о том, что есть угроза подтопления. Ночь начался резкий подъём Юрюзани. От дорог были отрезаны группы в районе турбазы серебряный ключ.

Группы туристов из Челябинской и Самарской областей, городов Тольятти, Ижевска и Перми были заблокированы на песчаной косе. Эвакуация людей проводилась ночью и утром, продолжаясь до вечера 30 июня.

В общей сложности из западни спасатели вывезли 213 человек, среди которых 19 детей.