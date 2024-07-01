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Туристы из Ижевска оказались заблокированы на песчаной косе в результате подъёма воды в реке Юрюзань

11:55, 01 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Туристы из Ижевска оказались заблокированы на песчаной косе в результате подъёма воды в реке Юрюзань
11:55, 01 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
0
#Челябинская область\n#Ижевск\n#туризм\n#спасатели
Фото: ПСС Челябинской области
45
0

Вместе с ними в западне оказались туристы из Перми, Челябинской и Самарской областей.

Усть-Катав. Челябинск. В Челябинской области из-за дождей вышла из берегов река Юрюзань. В зону затопления попали группы туристов, в том числе из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Челябинской области. 

Вечером 29 июня спасатели осмотрели берега реки, предупредив зарегистрированные и незарегистрированные группы туристов о том, что есть угроза подтопления. Ночь начался резкий подъём Юрюзани. От дорог были отрезаны группы в районе турбазы серебряный ключ.

Группы туристов из Челябинской и Самарской областей, городов Тольятти, Ижевска и Перми были заблокированы на песчаной косе. Эвакуация людей проводилась ночью и утром, продолжаясь до вечера 30 июня.

В общей сложности из западни спасатели вывезли 213 человек, среди которых 19 детей.

11:55, 01 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
0
#Челябинская область\n#Ижевск\n#туризм\n#спасатели