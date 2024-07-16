Пешеходная тропа из Глазова на городище Иднакар может появиться в 2025 году

Глазов. Удмуртия. В Глазове может появиться туристическая тропа на городище Иднакар. Об этом в соцсетях сообщил глава города Сергей Коновалов.

«Совместно с музеем-заповедником «Иднакар» разрабатываем пешеходную тропу от площади Свободы до знаменитого удмуртского городища. Заявку на региональную субсидию направим в Агентство по туризму Удмуртской Республики», — написал градоначальник.

На этой тропе могут появиться зоны отдыха с беседками, качелями и местами для разведения костра; информационные стенды; система навигации; арт-объекты; кафе модульного типа.

Первая группа «исследователей» уже выходила на разведку будущего маршрута. Это представители администрации города и музея-заповедника «Иднакар», собственник водонапорных башен, которые также предполагается благоустраивать, а также предприниматели, которым маршрут может быть интересен для развития своих туристических сервисов.

Участники прошли вдоль Чепцы до городища — стартовали с Заречного парка по уже существующей тропе, затем свернули к водонапорным башням, а оттуда через поля и заросли кустарника — к Пызепу и к городищу Иднакар.

«По словам первопроходцев, если выиграем грант, работы на следующее лето предстоит много — в первую очередь, это расчистка тропы от зарослей. Но любой городской проект начинается с мечты», — написал Сергей Коновалов.

Он также обратился к горожанам — свои идеи и пожелания по этой тропе можно оставить в комментариях на странице главы Глазова во «ВКонтакте».