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      Словацкие ученые изобрели бесцветный кофе

      18:13, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:13, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      56
      0
      #общество\n#кофе\n#ученые\n#Словакия
      Фото: pixabay.com
      56
      0

      Он не оставляет следы на зубах и одежде.

      Словакия. Братья-изобретатели Давид и Адам Нади из Словакии изобрели бесцветный кофейный напиток, не оставляющий следов на зубной эмали и одежде. Они смогли сохранить вкусовые и качественные характеристики традиционного кофе, сообщает телеканал «360».

      По словам создателей, их сподвигла борьба с кофейным налетом на зубах. Основная причина их проблем скрывалась в маслах и смолах, которые содержит кофе. Ученые создали кофейный напиток CLR CFF (Clear Coffee), который не имеет в своем составе этих веществ.

      Как уверяют братья Нади, их кофе уже полностью готов к употреблению и не нуждается в добавлении сахара и сливок. 

      18:13, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      56
      0
      #общество\n#кофе\n#ученые\n#Словакия
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