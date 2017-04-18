Словацкие ученые изобрели бесцветный кофе

Он не оставляет следы на зубах и одежде.

Словакия. Братья-изобретатели Давид и Адам Нади из Словакии изобрели бесцветный кофейный напиток, не оставляющий следов на зубной эмали и одежде. Они смогли сохранить вкусовые и качественные характеристики традиционного кофе, сообщает телеканал «360».

По словам создателей, их сподвигла борьба с кофейным налетом на зубах. Основная причина их проблем скрывалась в маслах и смолах, которые содержит кофе. Ученые создали кофейный напиток CLR CFF (Clear Coffee), который не имеет в своем составе этих веществ.

Как уверяют братья Нади, их кофе уже полностью готов к употреблению и не нуждается в добавлении сахара и сливок.