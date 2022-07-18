В США мужчина с винтовкой застрелил троих посетителей фудкорта

Гринвуд. США. Американец открыл стрельбу из винтовки на фудкорте торгового центра в городе Гринвуд (штат Индиана). Погибли трое посетителей и сам убийца, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Как рассказал начальник полицейского управления Гринвуда Джим Исон, затем преступника застрелил вооруженный посетитель торгового центра. В результате инцидента погибли в общей сложности погибли 4 человека и 2 были ранены.

Гринвуд расположен к югу от Индианаполиса и является фактически его пригородом. Всего там проживают около 60 тыс. человек.

Напомним, недавно президент США Джо Байден, выступающий за сокращение бесконтрольного оборота огнестрельного оружия в стране, признался, что хранит дома 4 дробовика.