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Спортсмен из Удмуртии взял золото в упражнении на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

13:40, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Спортсмен из Удмуртии взял золото в упражнении на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе
13:40, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#стрельба\n#соревнования
Источник фото: unsplash.com (Jahanzeb Ahsan)
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Камиль Нуриахметов занял первое место в упражнении «Винтовка малокалиберная, 50 метров, 60 выстрелов (3х20), три положения».

Ижевск. Удмуртия. Спортсмен из Удмуртии победил в одном из упражнений на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия (18+). Об этом сообщает Стрелковый Союз России.

Камиль Нуриахметов занял первое место в упражнении «Винтовка малокалиберная, 50 метров, 60 выстрелов (3х20), три положения». На втором месте расположился Марк Плющ из Владимирской области, а на третьем — стрелок из Московской области Тимофей Алейников. Всего в упражнении участвовали 63 спортсмена.

Напомним, для участия в соревнованиях в Удмуртию приехали 537 юниоров и юниорок из 41 региона страны.

13:40, 17 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
70
0
#Ижевск\n#стрельба\n#соревнования