Спортсмен из Удмуртии взял золото в упражнении на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

Ижевск. Удмуртия. Спортсмен из Удмуртии победил в одном из упражнений на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия (18+). Об этом сообщает Стрелковый Союз России.

Камиль Нуриахметов занял первое место в упражнении «Винтовка малокалиберная, 50 метров, 60 выстрелов (3х20), три положения». На втором месте расположился Марк Плющ из Владимирской области, а на третьем — стрелок из Московской области Тимофей Алейников. Всего в упражнении участвовали 63 спортсмена.

Напомним, для участия в соревнованиях в Удмуртию приехали 537 юниоров и юниорок из 41 региона страны.