Ижевск. Удмуртия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования хулиганских действий подростков в Удмуртии. Об этом сообщает приёмная главного следователя страны в соцсетях.

Напомним, накануне сообщалось, что в Ижевске молодые люди из хулиганских побуждений нанесли побои 34-летнему мужчине, выстрелили из сигнального пистолета ему в лицо, а также распылили перцовый баллончик в лицо второго потерпевшего — 39-летнего местного жителя.

По данному факту следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Подростков задержали, следствие ходатайствует об избрании в отношении них меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Удмуртской Республике Рустаму Тугушеву доложить о ходе расследования уголовного дела.