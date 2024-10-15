Сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие для задержания нарушителя

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сотрудникам Госавтоинспекции пришлось участвовать в погоне, а затем стрелять по колёсам, чтобы остановить машину правонарушителя. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртской Республики.

Утром инспекторы попытались остановить машину, но вместо остановки водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Завязалась погоня, в ходе которой сотрудниками было применено табельное оружие. Выстрелами они повредили левое заднее колесо. Нарушитель, пытаясь оторваться, свернул на просёлочную дорогу, но не справился с управлением и перевернулся.

Неудачливым лихачом оказался 35-летний местный житель с признаками опьянения и не имеющий водительских прав. В результате ДТП он не пострадал. Машина была отправлена на штраф-стоянку.



Источник видео: Госавтоинспекция Удмуртии