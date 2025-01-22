Сборная Удмуртии победила в общекомандном зачёте первенства России по пулевой стрельбе

Ижевск. Удмуртия. Стрелки Удмуртии победили в общекомандном зачёте первенства России (18+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

20 января в Ижевске завершились первенство России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия (18+). В соревнованиях участвовали более 500 юниоров и юниорок из 41 региона России.

Всего на соревнованиях спортсмены завоевали 4 золотых, одну серебряную и 6 бронзовых медалей. Одну победу удмуртские стрелки завоевали во время общекомандного зачёта

«Сегодня спорт — это не только про физические достижения, но и про невероятную силу воли. Ваше мастерство, упорные тренировки и командный дух привели вас к заслуженной победе. Первое место в командном зачёте на домашних соревнованиях становится доброй традицией, так держать», — прокомментировал министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин.

Напомним, что осенью 2024 года спортсмены Удмуртии также стали лучшими в общекомандном зачёте на первенстве России по пулевой стрельбе (0+).