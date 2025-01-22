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Сборная Удмуртии победила в общекомандном зачёте первенства России по пулевой стрельбе

12:30, 22 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Сборная Удмуртии победила в общекомандном зачёте первенства России по пулевой стрельбе
12:30, 22 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
41
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#стрельба\n#соревнования\n#медали\n#победители
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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0

Стрелки забрали 11 медалей.

Ижевск. Удмуртия. Стрелки Удмуртии победили в общекомандном зачёте первенства России (18+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

20 января в Ижевске завершились первенство России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия (18+). В соревнованиях участвовали более 500 юниоров и юниорок из 41 региона России. 

Всего на соревнованиях спортсмены завоевали 4 золотых, одну серебряную и 6 бронзовых медалей. Одну победу удмуртские стрелки завоевали во время общекомандного зачёта 

«Сегодня спорт — это не только про физические достижения, но и про невероятную силу воли. Ваше мастерство, упорные тренировки и командный дух привели вас к заслуженной победе. Первое место в командном зачёте на домашних соревнованиях становится доброй традицией, так держать», — прокомментировал министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин. 

Напомним, что осенью 2024 года спортсмены Удмуртии также стали лучшими в общекомандном зачёте на первенстве России по пулевой стрельбе (0+). 

12:30, 22 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
41
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#стрельба\n#соревнования\n#медали\n#победители