Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе пройдут в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В октябре для участия в соревнованиях по стрельбе Ижевск примет более 500 спортсменов. Об этом сообщается в группе КСШОР имени Владимира Лукина в соцсети «ВКонтакте».

С 15 по 24 октября в столице Удмуртии пройдёт Первенство России по стрельбе из пневматического оружия (0+) и Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия (0+). Соревнования проведут в Комплексной спортивной школе олимпийского резерва им. В. В. Лукина. В них примут участие юноши и девушки возрастом до 19 лет.

От Удмуртии на Первенстве и Всероссийских соревнованиях выступит команда из 47 человек.