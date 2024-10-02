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Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе пройдут в Ижевске

15:13, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе пройдут в Ижевске
15:13, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#стрельба\n#соревнования
Фото: Минспорт Удмуртии
85
0

Они соберут более 500 спортсменов возрастом до 19 лет.

Ижевск. Удмуртия. В октябре для участия в соревнованиях по стрельбе Ижевск примет более 500 спортсменов. Об этом сообщается в группе КСШОР имени Владимира Лукина в соцсети «ВКонтакте». 

С 15 по 24 октября в столице Удмуртии пройдёт Первенство России по стрельбе из пневматического оружия (0+) и Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия (0+). Соревнования проведут в Комплексной спортивной школе олимпийского резерва им. В. В. Лукина. В них примут участие юноши и девушки возрастом до 19 лет. 

От Удмуртии на Первенстве и Всероссийских соревнованиях выступит команда из 47 человек.  

15:13, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#стрельба\n#соревнования