В Коркино Челябинской области после убийства таксистки на улицы вышли 150 горожан

Коркино. Челябинская область. Ситуация после убийства таксистки в Коркине Челябинской области стабилизировалась. Ранее в городе прошел сход с участием примерно 150 человек, передает RT со ссылкой на пресс-службу руководства региона.

Как сообщили власти, обстановка находится на контроле главы области Алексея Текслера. Семье погибшей пообещали оказать помощь, ее детьми занимаются соцработники.

24 октября в Коркине убили 40-летнюю женщину, работавшую в службе такси, у нее остались двое несовершеннолетних детей. Порядка 150 жителей города вышли на сход, откуда направились в поселок Тимофеевка, где живут цыгане. Именно оттуда поступил последний вызов, который обслужила погибшая женщина. Правоохранительные органы и представители власти убедили горожан не устраивать самосуд и вернуться в свои дома.

Тем не менее, один из местных жителей открыл стрельбу и ранил двоих мужчин, их доставили в медучреждение. Стрелка задержали.

Кроме того, на причастность к убийству таксистки проверяют двоих человек, в том числе юношу 17 лет.

Также сообщается о том, что правоохранительные органы установили создателя и администратора Telegram-канала, в котором распространялись призывы к беспорядкам в Коркине. Им вынесено предупреждение, канал заблокирован, сообщили в пресс-службе МВД по Челябинской области.