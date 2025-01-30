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Чемпионат России и этап Кубка России по пулевой стрельбе начались в Ижевске

14:50, 30 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Чемпионат России и этап Кубка России по пулевой стрельбе начались в Ижевске
14:50, 30 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#конный спорт\n#соревнования\n#стрельба
Источник фото: vk.com/denisparakhin
186
0

Победителям подарят собранные в Ижевске пневматические пистолеты Макарова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовали Чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия (18+) и этап Кубка России по стрельбе из малокалиберного оружия (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта Удмуртии Денис Парахин. 

Соревнования приурочили к 100-летию выдающегося конструктора спортивных пистолетов Ефима Хайдурова и к 105-летию создателя стрелкового спортивного и боевого оружия Евгения Драгунова. 

Для участия в состязаниях в Ижевск приехали 500 спортсменов из 43 регионов России. На протяжении 8 дней они будут показывать свои силы в Комплексной спортивной школе олимпийского резерва имени Владимира Лукина. Победители получат пневматические пистолеты Макарова от Ижевского механического завода, где работал Ефим Хайдуров.

На открытии состязаний региональному отделению Федерации пулевой стрельбы и стендовой стрельбы «Стрелковый союз России» в Удмуртской Республике правительство региона подарило 4 пневматических пистолета.  

14:50, 30 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
186
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#конный спорт\n#соревнования\n#стрельба