Лихача из Увинского района остановили с помощью табельного оружия

Ува. Удмуртия. Экипаж ДПС применил табельное оружие для остановки подозрительного автомобиля в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Ночью на дороге «Ижевск – Ува» была замечена «Лада Гранта» без номеров. Автоинспекторы попытались остановить автомобиль, но в ответ на это водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Началась погоня.

В ходе преследования водитель нарушал скоростной режим, резко маневрировал, выезжал на встречку и другими способами создавал опасность для жизни окружающих. Полицейские предупредили водителя о применении табельного оружия, но он их проигнорировал. После предупредительного выстрела инспектор выстрелил по колёсам, что помогло остановить машину.

За рулём оказался 41-летний житель Увинского района, ранее лишённый водительских прав за пьяную езду. При задержании водитель вёл себя агрессивно, оказывал сопротивление. Полицейским пришлось применить спецсредства и физическую силу. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В отношении лихача составлено шесть административных материалов. «Ладу» поместили на спецстоянку.