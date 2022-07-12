Байден признался в хранении огнестрельного оружия

Вашингтон. США. Дома у Джо Байдена имеется 4 дробовика. Об этом президент США заявил во время подписания закона, ограничивающего оборот огнестрельного оружия в стране, пишут «Известия».

По словам американского лидера, 2 ружья принадлежат ему лично, еще 2 остались на память от умерших сыновей. При этом хранятся дробовики под замком. Президент призвал сограждан следовать его примеру и не допускать к оружию посторонних.

Напомним, 24 мая молодой человек открыл стрельбу в начальной школе города Ювалде (штат Техас). В результате по уточненным данным погибли 19 детей и 2 взрослых. После этого президент Байден призвал американцев бросить вызов оружейному лобби.

Месяц спустя палата представителей США одобрила законопроект, который ужесточает проверку покупателей ружей и пистолетов в возрасте до 21 года и вводит запрет на владение стволами осужденным за домашнее насилие. Также конгрессмены поддержали другой законопроект об усилении ответственности за нарушения правил оборота огнестрельного оружия и запрете на продажу магазинов повышенной вместимости.

В дальнейшем Байден планирует восстановить запрет на штурмовые винтовки.