Шторм в канадском Ванкувере назвали «худшей бурей столетия»

Оползни перекрыли дороги, перестал работать крупнейший порт, идет эвакуация жителей блокированных городов.



Ванкувер. Канада. Наводнения из-за длительных ливней охватили провинцию Британская Колумбия в Канаде. Проливные дожди не стихают уже несколько дней, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ВВС News.

Министр транспорта региона Майк Флеминг назвал стихийное бедствие «худшей бурей за сто лет». В некоторых районах выпало до 252 миллиметров осадков.

3 крупные дороги, соединяющие провинцию с остальной Канадой, стали непроезжими из-за оползней. Погиб как минимум один человек, пропавшими без вести числятся двое.

Крупнейший в стране порт Ванкувера прекратил прием и отгрузку судов и товаров, сам город частично блокирован.

После обрушения моста и нарушения работы канализации власти эвакуируют все население городка Мерритт (порядка 7 тыс. человек). 300 жителей блокированного оползнем населенного пункта Агассиз вывозят вертолетами. Из-за прорыва дамбы подтопило город Принстон. Эвакуация объявлена также в Эбботсфорде.

Напомним, летом 2021 года на Британскую Колумбию обрушилась небывалая жара, вслед за которой начались лесные пожары. Погибли более 500 жителей провинции.