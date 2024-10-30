Больше 50 жителей Испании погибли из-за наводнения

Валенсия. Испания. Ливни и наводнения обрушились на юго-восток Испании. Реки вышли из берегов и затопили улицы, передает «МИР 24» со ссылкой на РИА Новости.

Число погибших составило по меньшей мере 51 человек. Так, в городе Торренте утонула супружеская пара и трое детей, включая младенца. Спасти за ночь на 30 октября удалось 200 человек. При этом использовались вертолеты и лодки. Несколько сотен водителей и пассажиров остались пережидать потоп в машинах.

В одном из регионов из-за дождя с рельсов сошел скоростной поезд. В Валенсии шторм повалил мост. Поезда в Мадрид и Барселону из Валенсии пока не ходят. Перекрыты также автотрассы.

Отмечены случаи выпадения града размером с теннисный мяч, который повредил сотни автомобилей и посевы сельхозкультур.

Причиной бедствий называют шторм «Дана». Синоптики сообщают, что его пик пройден. Однако ливни не прекратятся еще несколько дней.