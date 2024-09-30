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Ураган «Хелен» погубил не менее 90 жителей США

11:11, 30 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Ураган «Хелен» погубил не менее 90 жителей США
11:11, 30 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
62
0
#США\n#стихийное бедствие\n#гибель людей\n#разрушения\n#энергетика\n#наводнение\n#шторм\n#ураган
Фото: pxhere.com
62
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Пострадали 5 штатов на юго-востоке страны.

Майами. США. Прошедший по юго-востоку США ураган «Хелен» унес минимум 90 жизней. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, гибель людей из-за стихийного бедствия отмечена в 5 штатах: Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Северной Каролине и Вирджинии.

Кроме того, было перекрыто около 300 дорог в Северной Каролине и еще 150 – в Южной Каролине. Без питьевой воды и света временно остался город Уивервилль в округе Банкомб. В целом проблемы с энергетикой затронули 2,4 млн потребителей.

В Минэнерго США пока не могут назвать точные сроки восстановления электроснабжения, поскольку доступ к поврежденной инфраструктуре затруднен.

Напомним, 27 сентября стало известно, что приблизившийся к берегам Флориды ураган «Хелен» оставил без света 750 тыс. домохозяйств. 

11:11, 30 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
62
0
#США\n#стихийное бедствие\n#гибель людей\n#разрушения\n#энергетика\n#наводнение\n#шторм\n#ураган