В пустыню Сахара пришли дожди и наводнения

Тагунит. Марокко. Сильные дожди и даже подтопления произошли в пустыне Сахара. Особенно сильно увлажнились сухие районы Алжира и Марокко, передает «МИР 24» со ссылкой на Independent.

Местные старожилы не видели такого на протяжении последних 30-50 лет, пишут зарубежные СМИ.

В частности, в марокканском городке Тагунит за 24 часа выпало более 100 мм осадков – для этих мест речь идет о годовой норме. Спутники NASA зафиксировали наполнение водой озера Ирики, которое полностью пересохло полвека назад.

Подобное происходит после шестилетней засухи, охватившей большую часть территории Марокко. Отмечены даже порядка 20 случаев гибели людей из-за наводнений в Марокко и Алжире.

Кстати, Сахара не всегда была пустыней. Несколько тысяч лет назад климат в Северной Африке был сравнительно влажным. На наскальных рисунках того времени можно видеть жирафов, слонов и даже бегемотов.