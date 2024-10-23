Два человека утонули во время ливня в Баку

Баку. Азербайджан. Ливень, обрушившийся на Баку, привел к гибели как минимум двоих человек. Они захлебнулись в автомобилях, которые затопило в тоннеле 22 октября, передает «МИР 24».

В частности, воду откачивают из тоннеля под мостом Багирова на проспекте Гейдара Алиева. Одной из причини наводнения называют устаревшую инфраструктуру, не менявшуюся во многих районах азербайджанской столицы со времен Советского Союза. Власти обещают обновить ливневку.

Сообщается также, что спасатели эвакуировали более 30 жителей подтопленных домов. Дорожное движение в городе организовали по временной схеме. Сумму ущерба, нанесенного Баку дождями и потопом, пока не могут подсчитать.