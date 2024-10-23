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Два человека утонули во время ливня в Баку

11:54, 23 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Два человека утонули во время ливня в Баку
11:54, 23 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
139
0
#Азербайджан\n#Баку\n#ливни\n#гибель людей\n#потоп\n#наводнение
Источник фото: pxhere.com
139
0

Затопило улицы, тоннели и дома.

Баку. Азербайджан. Ливень, обрушившийся на Баку, привел к гибели как минимум двоих человек. Они захлебнулись в автомобилях, которые затопило в тоннеле 22 октября, передает «МИР 24».

В частности, воду откачивают из тоннеля под мостом Багирова на проспекте Гейдара Алиева. Одной из причини наводнения называют устаревшую инфраструктуру, не менявшуюся во многих районах азербайджанской столицы со времен Советского Союза. Власти обещают обновить ливневку.

Сообщается также, что спасатели эвакуировали более 30 жителей подтопленных домов. Дорожное движение в городе организовали по временной схеме. Сумму ущерба, нанесенного Баку дождями и потопом, пока не могут подсчитать.

11:54, 23 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
139
0
#Азербайджан\n#Баку\n#ливни\n#гибель людей\n#потоп\n#наводнение