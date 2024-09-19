Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

Для восстановления Чехии после наводнения потребуется несколько лет

12:06, 19 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Для восстановления Чехии после наводнения потребуется несколько лет
12:06, 19 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
75
0
#Чехия\n#дожди\n#ливни\n#потоп\n#стихийное бедствие\n#эвакуация\n#ущерб\n#наводнение
Фото: pxhere.com
75
0

Об этом заявил президент страны.

Прага. Чехия. Наводнение нанесло Чехии ущерб, на возмещение которого потребуются месяцы и даже годы. Об этом заявил президент страны Петр Павел, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Глава государства посетил города Есеник, Крнов, Богумин, Микуловице и Опава, попавшие под затопление почти полностью. Правительству придется оказать помощь муниципалитетам и жителям, отметил Петр Павел. Для этого придется выйти за рамки предусмотренных ранее бюджетов, добавил он.

Дожди шли в Чехии непрерывно с 13 по 18 сентября. В результате резко поднялся уровень воды в реках, потоп коснулся десятков населенных пунктов, особенно на северо-востоке страны. Эвакуировать пришлось около 20 тыс. жителей.

Тем временем дожди усилились на юге Чехии. Угроза затопления нависла над населенными пунктами и там. Кроме того, тысячи потребителей остались без электроснабжения из-за повреждения сетей.

Добавим, проблемы из-за дождей возникли также в соседних странах, в том числе Австрии.

12:06, 19 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
75
0
#Чехия\n#дожди\n#ливни\n#потоп\n#стихийное бедствие\n#эвакуация\n#ущерб\n#наводнение