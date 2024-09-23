Наводнение погубило шестерых жителей Японии

Вадзима. Япония. Не менее шести человек погибли при наводнении в японской префектуре Исикава. Еще 10 жителей пропали без вести после наводнений и оползней, пишет «Российская газета».

По данным агентства Kyodo, после сильных дождей около 20 рек вышли из берегов, более 100 населенных пунктов в результате оказались отрезанными. В городе Вадзима за 72 часа выпало более 540 миллиметров осадков. Вода затопила аварийное жилье, построенное для тех, кто потерял свои дома в результате землетрясения в первый день Нового года. По уточненным данным, тогда погибло не менее 374 человек.

Есть жертвы и сейчас. Два человека погибли в Вадзиме около туннеля, который ремонтировался после повреждений, полученных при землетрясении. Двоих жителей префектуры Исикава унесло течением. Они и еще 8 человек числятся пропавшими без вести. 4 человека погибли из-за последствий наводнения в других регионах.