Журналист в США в прямом эфире спас женщину из затопленной машины

Атланта. США. Во время наводнения в США репортер спас женщину, автомобиль которой затопило. Для этого ему пришлось прервать прямой эфир, пишет Газета.ру со ссылкой на Independent.

Героический поступок совершил корреспондент канала FOX Weather Боб Ван Диллен. Во время репортажа о последствиях урагана он услышал, как оказавшаяся в подтопленной машине женщина зовет на помощь. Мужчина попросил ведущих в студии вызвать спасателей, а сам бросился в воду.

Он дошел до легковушки, открыл дверь, помог водительнице выбраться и отнес ее на сушу. Женщина находилась в панике и не могла связать нескольких слов.

Напомним, с 27 сентября на юго-западе США свирепствует ураган «Хелен». Он принес с океана проливные дожди, затоgившие многие территории. Количество погибших составило, по уточненным данным, 110 человек.