Из-за наводнений в Чаде погибли около 500 человек

Чад. В результате наводнений в Чаде погибли более 500 человек. Об этом пишет «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

Наводнения охватили 23 региона страны. Из-за стихийного бедствия оказались разрушены примерно 212 тыс.жилых домов, уничтожены посевы сельскохозяйственных культур на площади около 357 тыс. га, пострадали почти 320 тыс. семей. Наибольшее число погибших зафиксировали в северной области Тибести.

Власти Чада уже начали ликвидировать последствия наводнения. В городах работают пункты временного размещения беженцев, также людям бесплатно раздают продовольствие.

Отмечается, что от наводнений в странах Западной и Центральной Африки пострадали около 4 млн человек. Эксперты предполагают, что причиной этого явления могли стать глобальные климатические изменения.