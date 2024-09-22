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Из-за наводнений в Чаде погибли около 500 человек

15:00, 22 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за наводнений в Чаде погибли около 500 человек
15:00, 22 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Африка\n#наводнение\n#происшествие\n#гибель людей
Фото: unsplash.com (Nico Smit)
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Более 200 тыс. жилых домов оказались уничтожены.

Чад. В результате наводнений в Чаде погибли более 500 человек. Об этом пишет «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.

Наводнения охватили 23 региона страны. Из-за стихийного бедствия оказались разрушены примерно 212 тыс.жилых домов, уничтожены посевы сельскохозяйственных культур на площади около 357 тыс. га, пострадали почти 320 тыс. семей. Наибольшее число погибших зафиксировали в северной области Тибести. 

Власти Чада уже начали ликвидировать последствия наводнения. В городах работают пункты временного размещения беженцев, также людям бесплатно раздают продовольствие.

Отмечается, что от наводнений в странах Западной и Центральной Африки пострадали около 4 млн человек. Эксперты предполагают, что причиной этого явления могли стать глобальные климатические изменения. 

15:00, 22 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
50
0
#Африка\n#наводнение\n#происшествие\n#гибель людей