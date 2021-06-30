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В полиции Канады рассказали о росте смертности из-за аномальной жары

14:36, 30 июня, 2021
Евгений Кандаков
В полиции Канады рассказали о росте смертности из-за аномальной жары
14:36, 30 июня, 2021
Евгений Кандаков
49
0
#жара\n#погода\n#гибель людей\n#полиция\n#здоровье\n#Канада
Фото: pixabay.com
49
0

Отмечено больше 128 летальных случаев в нескольких крупных городах страны.

Ванкувер. Канада. Небывало знойная погода прибавила работы медикам и полиции Канады. В МВД отмечают резкий рост вызовов в связи со случаями смерти от жары, пишет РБК со ссылкой на телеканал CBC.

По данным из нескольких крупных городов, за уик-энд и первые двое суток наступившей недели отмечено порядка 128 летальных исходов, вызванных последствиями перегрева.

Так, с 25 по 29 июня в полицию Ванкувера поступило более чем 65 звонков в связи со внезапными смертями. Только 29 июня зарегистрировано 20 таких случаев при норме от 3 до 4.

В городе Бернаби с 28 по 29 июня было зафиксировано 25 звонков о смерти.

В графстве Суррей подобных сообщений 28 июня поступило 20, а 29 – 18. Обычно вызовов на трупы в день бывает 5, отметили в полиции.

Повышение числа вызовов по фактам смерти отметили также в полиции Абботсфорда и Виктории, хотя точных цифр там не предоставили. Отмечается, что многие из умерших были пожилыми людьми.

Температура воздуха в Канаде стала подниматься 25 июня. Рекорд был поставлен в деревне Литтон - 47,9 градуса по Цельсию.

14:36, 30 июня, 2021
Евгений Кандаков
49
0
#жара\n#погода\n#гибель людей\n#полиция\n#здоровье\n#Канада