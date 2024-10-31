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Шторм «Дана» унес больше ста жизней в Испании

17:31, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Шторм «Дана» унес больше ста жизней в Испании
17:31, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
158
0
#Испания\n#шторм\n#ливни\n#потоп\n#наводнение\n#гибель людей\n#траур\n#стихийное бедствие
Источник фото: pxhere.com
158
0

Власти страны объявили трехдневный траур.

Валенсия. Испания. В результате вызванных штормом «Дана» наводнений и разрушений на юго-востоке Испании погибли 104 человека. Почти все они в момент стихийного бедствия находились на территории провинции Валенсия, передает «МИР 24» со ссылкой на агентство EFE.

Также отмечены отдельные трагические случаи в провинциях Куэнка, Альбасете и Малага. Напомним, ранее сообщалось о 51 жертве шторма.

Власти Испании объявили трехдневный официальный траур по погибшим. 

Основной урон стихия нанесла дорожной инфраструктуре Валенсии. На помощь гражданским ремонтным службам направлено более тысячи военных.

17:31, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
158
0
#Испания\n#шторм\n#ливни\n#потоп\n#наводнение\n#гибель людей\n#траур\n#стихийное бедствие