Шторм «Дана» унес больше ста жизней в Испании

Валенсия. Испания. В результате вызванных штормом «Дана» наводнений и разрушений на юго-востоке Испании погибли 104 человека. Почти все они в момент стихийного бедствия находились на территории провинции Валенсия, передает «МИР 24» со ссылкой на агентство EFE.

Также отмечены отдельные трагические случаи в провинциях Куэнка, Альбасете и Малага. Напомним, ранее сообщалось о 51 жертве шторма.

Власти Испании объявили трехдневный официальный траур по погибшим.

Основной урон стихия нанесла дорожной инфраструктуре Валенсии. На помощь гражданским ремонтным службам направлено более тысячи военных.